10 bin Kuveyt dinarından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile KWD → ZMW çevirin

1,000ك KWD = 89,46ZK ZMW

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZMW
1 KWD → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek89,500989,5009
Düşük86,755584,2357
Ortalama87,781986,7227
Değişim2.73%6.21%
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1 KWD → ZMW istatistikleri

KWD → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 89,5009, en düşük 86,7555 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 87,7819 oldu. KWD → ZMW kurundaki değişiklik 2.73 değerindeydi.

KWD → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 89,5009, en düşük 84,2357 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 86,7227 oldu. KWD → ZMW kurundaki değişiklik 6.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,94918,1831,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,975119,151,6291,7981.801,363,868
1 ZAR0,0554,6460,05210,0850,09494,0640,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → ZAR

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / ZMW
1 KWD89,46460 ZMW
5 KWD447,32300 ZMW
10 KWD894,64600 ZMW
20 KWD1.789,29200 ZMW
50 KWD4.473,23000 ZMW
100 KWD8.946,46000 ZMW
250 KWD22.366,15000 ZMW
500 KWD44.732,30000 ZMW
1000 KWD89.464,60000 ZMW
2000 KWD178.929,20000 ZMW
5000 KWD447.323,00000 ZMW
10000 KWD894.646,00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Kuveyt Dinarı
1 ZMW0,01118 KWD
5 ZMW0,05589 KWD
10 ZMW0,11178 KWD
20 ZMW0,22355 KWD
50 ZMW0,55888 KWD
100 ZMW1,11776 KWD
250 ZMW2,79440 KWD
500 ZMW5,58880 KWD
1000 ZMW11,17760 KWD
2000 ZMW22,35520 KWD
5000 ZMW55,88800 KWD
10000 ZMW111,77600 KWD