5.000 ZMW'den Macar forintine
Reel döviz kuru ile ZMW → HUF çevirin
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|1 ZMW → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|14,9184
|15,2275
|Düşük
|13,5683
|13,1426
|Ortalama
|14,1068
|13,9867
|Değişim
|-5.64%
|4.99%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZMW → HUF istatistikleri
ZMW → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,9184, en düşük 13,5683 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,1068 oldu. ZMW → HUF kurundaki değişiklik -5.64 değerindeydi.
ZMW → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,2275, en düşük 13,1426 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,9867 oldu. ZMW → HUF kurundaki değişiklik 4.99 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
ZMW'den Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Macar Forinti / ZMW
|2000 HUF
|142,07960 ZMW
|5000 HUF
|355,19900 ZMW
|10000 HUF
|710,39800 ZMW
|15000 HUF
|1.065,59700 ZMW
|20000 HUF
|1.420,79600 ZMW
|30000 HUF
|2.131,19400 ZMW
|40000 HUF
|2.841,59200 ZMW
|50000 HUF
|3.551,99000 ZMW
|60000 HUF
|4.262,38800 ZMW
|100000 HUF
|7.103,98000 ZMW
|150000 HUF
|10.655,97000 ZMW
|200000 HUF
|14.207,96000 ZMW