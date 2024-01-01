10 ZMW'den Çek korunasına

Reel döviz kuru ile ZMW → CZK çevirin

10 zmw
8,96 czk

1,000ZK ZMW = 0,8962Kč CZK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,95360,9697
Düşük0,87710,8391
Ortalama0,90920,8920
Değişim-6.03%3.90%
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1 ZMW → CZK istatistikleri

ZMW → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9536, en düşük 0,8771 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9092 oldu. ZMW → CZK kurundaki değişiklik -6.03 değerindeydi.

ZMW → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9697, en düşük 0,8391 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8920 oldu. ZMW → CZK kurundaki değişiklik 3.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 ZMW0,89616 CZK
5 ZMW4,48082 CZK
10 ZMW8,96164 CZK
20 ZMW17,92328 CZK
50 ZMW44,80820 CZK
100 ZMW89,61640 CZK
250 ZMW224,04100 CZK
500 ZMW448,08200 CZK
1000 ZMW896,16400 CZK
2000 ZMW1.792,32800 CZK
5000 ZMW4.480,82000 CZK
10000 ZMW8.961,64000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / ZMW
1 CZK1,11587 ZMW
5 CZK5,57935 ZMW
10 CZK11,15870 ZMW
20 CZK22,31740 ZMW
50 CZK55,79350 ZMW
100 CZK111,58700 ZMW
250 CZK278,96750 ZMW
500 CZK557,93500 ZMW
1000 CZK1.115,87000 ZMW
2000 CZK2.231,74000 ZMW
5000 CZK5.579,35000 ZMW
10000 CZK11.158,70000 ZMW