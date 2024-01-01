20 ZMW'den Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile ZMW → CRC çevirin

20 zmw
404,18 crc

1,000ZK ZMW = 20,21₡ CRC

18:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,812121,8121
Düşük19,892518,6845
Ortalama20,587920,1892
Değişim-6.24%7.59%
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1 ZMW → CRC istatistikleri

ZMW → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,8121, en düşük 19,8925 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,5879 oldu. ZMW → CRC kurundaki değişiklik -6.24 değerindeydi.

ZMW → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,8121, en düşük 18,6845 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,1892 oldu. ZMW → CRC kurundaki değişiklik 7.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Kosta Rika Kolonu
1 ZMW20,20900 CRC
5 ZMW101,04500 CRC
10 ZMW202,09000 CRC
20 ZMW404,18000 CRC
50 ZMW1.010,45000 CRC
100 ZMW2.020,90000 CRC
250 ZMW5.052,25000 CRC
500 ZMW10.104,50000 CRC
1000 ZMW20.209,00000 CRC
2000 ZMW40.418,00000 CRC
5000 ZMW101.045,00000 CRC
10000 ZMW202.090,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / ZMW
1 CRC0,04948 ZMW
5 CRC0,24741 ZMW
10 CRC0,49483 ZMW
20 CRC0,98966 ZMW
50 CRC2,47414 ZMW
100 CRC4,94828 ZMW
250 CRC12,37070 ZMW
500 CRC24,74140 ZMW
1000 CRC49,48280 ZMW
2000 CRC98,96560 ZMW
5000 CRC247,41400 ZMW
10000 CRC494,82800 ZMW