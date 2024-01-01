20 ZMW'den Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile ZMW → BGN çevirin

20 zmw
1,38 bgn

1,000ZK ZMW = 0,06918лв BGN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07420,0754
Düşük0,06790,0663
Ortalama0,07030,0699
Değişim-6.80%2.88%
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1 ZMW → BGN istatistikleri

ZMW → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0742, en düşük 0,0679 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0703 oldu. ZMW → BGN kurundaki değişiklik -6.80 değerindeydi.

ZMW → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0754, en düşük 0,0663 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0699 oldu. ZMW → BGN kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Bulgar Levası
1 ZMW0,06918 BGN
5 ZMW0,34590 BGN
10 ZMW0,69181 BGN
20 ZMW1,38362 BGN
50 ZMW3,45904 BGN
100 ZMW6,91808 BGN
250 ZMW17,29520 BGN
500 ZMW34,59040 BGN
1000 ZMW69,18080 BGN
2000 ZMW138,36160 BGN
5000 ZMW345,90400 BGN
10000 ZMW691,80800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / ZMW
1 BGN14,45490 ZMW
5 BGN72,27450 ZMW
10 BGN144,54900 ZMW
20 BGN289,09800 ZMW
50 BGN722,74500 ZMW
100 BGN1.445,49000 ZMW
250 BGN3.613,72500 ZMW
500 BGN7.227,45000 ZMW
1000 BGN14.454,90000 ZMW
2000 BGN28.909,80000 ZMW
5000 BGN72.274,50000 ZMW
10000 BGN144.549,00000 ZMW