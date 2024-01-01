2.000 Bulgar levasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile BGN → ZMW çevirin

2.000 bgn
28.973,80 zmw

1,000лв BGN = 14,49ZK ZMW

00:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,728815,0878
Düşük13,321313,2619
Ortalama14,166614,3406
Değişim8.75%-2.58%
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1 BGN → ZMW istatistikleri

BGN → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,7288, en düşük 13,3213 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,1666 oldu. BGN → ZMW kurundaki değişiklik 8.75 değerindeydi.

BGN → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,0878, en düşük 13,2619 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,3406 oldu. BGN → ZMW kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6781,3811,5281,3360,77818,219
1 EUR1,08311,8171,4951,6551,4460,84219,726
1 NZD0,5960,5510,8230,9110,7960,46410,856
1 CAD0,7240,6691,21511,1070,9670,56313,193

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / ZMW
1 BGN14,48690 ZMW
5 BGN72,43450 ZMW
10 BGN144,86900 ZMW
20 BGN289,73800 ZMW
50 BGN724,34500 ZMW
100 BGN1.448,69000 ZMW
250 BGN3.621,72500 ZMW
500 BGN7.243,45000 ZMW
1000 BGN14.486,90000 ZMW
2000 BGN28.973,80000 ZMW
5000 BGN72.434,50000 ZMW
10000 BGN144.869,00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Bulgar Levası
1 ZMW0,06903 BGN
5 ZMW0,34514 BGN
10 ZMW0,69028 BGN
20 ZMW1,38055 BGN
50 ZMW3,45138 BGN
100 ZMW6,90277 BGN
250 ZMW17,25693 BGN
500 ZMW34,51385 BGN
1000 ZMW69,02770 BGN
2000 ZMW138,05540 BGN
5000 ZMW345,13850 BGN
10000 ZMW690,27700 BGN