ZMW'den Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ZMW → BDT çevirin

1.000 zmw
4.530,80 bdt

1,000ZK ZMW = 4,531Tk BDT

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,82054,8598
Düşük4,44664,0116
Ortalama4,58404,5168
Değişim-6.01%11.77%
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1 ZMW → BDT istatistikleri

ZMW → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8205, en düşük 4,4466 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5840 oldu. ZMW → BDT kurundaki değişiklik -6.01 değerindeydi.

ZMW → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8598, en düşük 4,0116 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5168 oldu. ZMW → BDT kurundaki değişiklik 11.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Bangladeş Takası
1 ZMW4,53080 BDT
5 ZMW22,65400 BDT
10 ZMW45,30800 BDT
20 ZMW90,61600 BDT
50 ZMW226,54000 BDT
100 ZMW453,08000 BDT
250 ZMW1.132,70000 BDT
500 ZMW2.265,40000 BDT
1000 ZMW4.530,80000 BDT
2000 ZMW9.061,60000 BDT
5000 ZMW22.654,00000 BDT
10000 ZMW45.308,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / ZMW
1 BDT0,22071 ZMW
5 BDT1,10356 ZMW
10 BDT2,20711 ZMW
20 BDT4,41422 ZMW
50 BDT11,03555 ZMW
100 BDT22,07110 ZMW
250 BDT55,17775 ZMW
500 BDT110,35550 ZMW
1000 BDT220,71100 ZMW
2000 BDT441,42200 ZMW
5000 BDT1.103,55500 ZMW
10000 BDT2.207,11000 ZMW