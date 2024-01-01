2.000 İsviçre frangından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → PKR çevirin

2.000 xpf
5.076,96 pkr

1,000₣ XPF = 2,538₨ PKR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,54712,5471
Düşük2,51342,5003
Ortalama2,53242,5236
Değişim1.00%1.30%
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1 XPF → PKR istatistikleri

XPF → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5471, en düşük 2,5134 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5324 oldu. XPF → PKR kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

XPF → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5471, en düşük 2,5003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5236 oldu. XPF → PKR kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Pakistan Rupisi
1 XPF2,53848 PKR
5 XPF12,69240 PKR
10 XPF25,38480 PKR
20 XPF50,76960 PKR
50 XPF126,92400 PKR
100 XPF253,84800 PKR
250 XPF634,62000 PKR
500 XPF1.269,24000 PKR
1000 XPF2.538,48000 PKR
2000 XPF5.076,96000 PKR
5000 XPF12.692,40000 PKR
10000 XPF25.384,80000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / CFP Frangı
1 PKR0,39394 XPF
5 PKR1,96969 XPF
10 PKR3,93937 XPF
20 PKR7,87874 XPF
50 PKR19,69685 XPF
100 PKR39,39370 XPF
250 PKR98,48425 XPF
500 PKR196,96850 XPF
1000 PKR393,93700 XPF
2000 PKR787,87400 XPF
5000 PKR1.969,68500 XPF
10000 PKR3.939,37000 XPF