1 Pakistan rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile PKR → XPF çevirin

1,000₨ PKR = 0,4077₣ XPF

12:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XPF
1 PKR → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40770,4077
Düşük0,39380,3846
Ortalama0,39810,3912
Değişim3.38%5.31%
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1 PKR → XPF istatistikleri

PKR → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4077, en düşük 0,3938 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3981 oldu. PKR → XPF kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

PKR → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4077, en düşük 0,3846 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3912 oldu. PKR → XPF kurundaki değişiklik 5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,410,7923,6731,4093,75434,532
1 EUR1,054188,9470,8353,871,4853,95636,389
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,53814,6361,7784,73843,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / CFP Frangı
1 PKR0,40766 XPF
5 PKR2,03830 XPF
10 PKR4,07660 XPF
20 PKR8,15320 XPF
50 PKR20,38300 XPF
100 PKR40,76600 XPF
250 PKR101,91500 XPF
500 PKR203,83000 XPF
1000 PKR407,66000 XPF
2000 PKR815,32000 XPF
5000 PKR2.038,30000 XPF
10000 PKR4.076,60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Pakistan Rupisi
1 XPF2,45303 PKR
5 XPF12,26515 PKR
10 XPF24,53030 PKR
20 XPF49,06060 PKR
50 XPF122,65150 PKR
100 XPF245,30300 PKR
250 XPF613,25750 PKR
500 XPF1.226,51500 PKR
1000 XPF2.453,03000 PKR
2000 XPF4.906,06000 PKR
5000 XPF12.265,15000 PKR
10000 XPF24.530,30000 PKR