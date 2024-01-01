500 İsviçre frangından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile XPF → MXN çevirin

1,000₣ XPF = 0,1804Mex$ MXN

13:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 XPF → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18520,1862
Düşük0,17960,1774
Ortalama0,18190,1813
Değişim-0.46%1.01%
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1 XPF → MXN istatistikleri

XPF → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1852, en düşük 0,1796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1819 oldu. XPF → MXN kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

XPF → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1862, en düşük 0,1774 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1813 oldu. XPF → MXN kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0690,94584,4230,7911,5381,403
1 SGD0,747113,4930,70663,0420,5911,1481,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6720,0440,0850,078
1 EUR1,0581,41619,112189,2940,8371,6261,484

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Meksika Pesosu
1 XPF0,18043 MXN
5 XPF0,90217 MXN
10 XPF1,80433 MXN
20 XPF3,60866 MXN
50 XPF9,02165 MXN
100 XPF18,04330 MXN
250 XPF45,10825 MXN
500 XPF90,21650 MXN
1000 XPF180,43300 MXN
2000 XPF360,86600 MXN
5000 XPF902,16500 MXN
10000 XPF1.804,33000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / CFP Frangı
1 MXN5,54222 XPF
5 MXN27,71110 XPF
10 MXN55,42220 XPF
20 MXN110,84440 XPF
50 MXN277,11100 XPF
100 MXN554,22200 XPF
250 MXN1.385,55500 XPF
500 MXN2.771,11000 XPF
1000 MXN5.542,22000 XPF
2000 MXN11.084,44000 XPF
5000 MXN27.711,10000 XPF
10000 MXN55.422,20000 XPF