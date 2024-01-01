İsviçre frangından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → DZD çevirin

1.000 xpf
1.222,30 dzd

1,000₣ XPF = 1,222دج DZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → DZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,22881,2288
Düşük1,20941,2064
Ortalama1,22071,2170
Değişim1.07%1.09%
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1 XPF → DZD istatistikleri

XPF → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2288, en düşük 1,2094 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2207 oldu. XPF → DZD kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

XPF → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2288, en düşük 1,2064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2170 oldu. XPF → DZD kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Cezayir Dinarı
1 XPF1,22230 DZD
5 XPF6,11150 DZD
10 XPF12,22300 DZD
20 XPF24,44600 DZD
50 XPF61,11500 DZD
100 XPF122,23000 DZD
250 XPF305,57500 DZD
500 XPF611,15000 DZD
1000 XPF1.222,30000 DZD
2000 XPF2.444,60000 DZD
5000 XPF6.111,50000 DZD
10000 XPF12.223,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / CFP Frangı
1 DZD0,81813 XPF
5 DZD4,09065 XPF
10 DZD8,18129 XPF
20 DZD16,36258 XPF
50 DZD40,90645 XPF
100 DZD81,81290 XPF
250 DZD204,53225 XPF
500 DZD409,06450 XPF
1000 DZD818,12900 XPF
2000 DZD1.636,25800 XPF
5000 DZD4.090,64500 XPF
10000 DZD8.181,29000 XPF