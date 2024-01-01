500 CFA Frangı BCEAO'dan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile XOF → ISK çevirin

1,000CFA XOF = 0,2206kr ISK

10:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ISK
1 XOF → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22780,2340
Düşük0,22070,2207
Ortalama0,22580,2290
Değişim-3.04%-4.93%
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1 XOF → ISK istatistikleri

XOF → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2278, en düşük 0,2207 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2258 oldu. XOF → ISK kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

XOF → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2340, en düşük 0,2207 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2290 oldu. XOF → ISK kurundaki değişiklik -4.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9931,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,631,6932.180,41
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,1280,9551.230,49
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5581,4151.822,77

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / İzlanda Kronu
1 XOF0,22060 ISK
5 XOF1,10298 ISK
10 XOF2,20596 ISK
20 XOF4,41192 ISK
50 XOF11,02980 ISK
100 XOF22,05960 ISK
250 XOF55,14900 ISK
500 XOF110,29800 ISK
1000 XOF220,59600 ISK
2000 XOF441,19200 ISK
5000 XOF1.102,98000 ISK
10000 XOF2.205,96000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / CFA Frangı BCEAO
1 ISK4,53318 XOF
5 ISK22,66590 XOF
10 ISK45,33180 XOF
20 ISK90,66360 XOF
50 ISK226,65900 XOF
100 ISK453,31800 XOF
250 ISK1.133,29500 XOF
500 ISK2.266,59000 XOF
1000 ISK4.533,18000 XOF
2000 ISK9.066,36000 XOF
5000 ISK22.665,90000 XOF
10000 ISK45.331,80000 XOF