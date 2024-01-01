10 CFA Frangı BCEAO'dan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile XOF → HRK çevirin

1,000CFA XOF = 0,01130kn HRK

10:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 XOF → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01170,0120
Düşük0,01130,0113
Ortalama0,01150,0117
Değişim-2.81%-5.30%
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1 XOF → HRK istatistikleri

XOF → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0117, en düşük 0,0113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0115 oldu. XOF → HRK kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

XOF → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0120, en düşük 0,0113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0117 oldu. XOF → HRK kurundaki değişiklik -5.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,3391.725,21
1 GBP1,26411,7731,1971,94612,6351,6932.181,1
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1280,9551.230,4
1 EUR1,0560,8351,48111,62610,5541,4141.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Hırvat Kunası
1 XOF0,01130 HRK
5 XOF0,05651 HRK
10 XOF0,11303 HRK
20 XOF0,22606 HRK
50 XOF0,56514 HRK
100 XOF1,13028 HRK
250 XOF2,82570 HRK
500 XOF5,65140 HRK
1000 XOF11,30280 HRK
2000 XOF22,60560 HRK
5000 XOF56,51400 HRK
10000 XOF113,02800 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / CFA Frangı BCEAO
1 HRK88,47400 XOF
5 HRK442,37000 XOF
10 HRK884,74000 XOF
20 HRK1.769,48000 XOF
50 HRK4.423,70000 XOF
100 HRK8.847,40000 XOF
250 HRK22.118,50000 XOF
500 HRK44.237,00000 XOF
1000 HRK88.474,00000 XOF
2000 HRK176.948,00000 XOF
5000 HRK442.370,00000 XOF
10000 HRK884.740,00000 XOF