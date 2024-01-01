20 Doğu Karayip dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile XCD → TRY çevirin

1,000$ XCD = 12,82TL TRY

08:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XCD → TRY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TRY
1 XCD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,815712,8157
Düşük12,669712,5610
Ortalama12,718612,6631
Değişim0.95%1.98%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → TRY istatistikleri

XCD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,8157, en düşük 12,6697 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,7186 oldu. XCD → TRY kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

XCD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,8157, en düşük 12,5610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,6631 oldu. XCD → TRY kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0581,5370,791,40284,4091,3390,946
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6740,0740,052
1 AUD0,65111,74710,5140,91254,9120,8710,615
1 GBP1,26622,8581,94611,774106,8491,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Türk Lirası
1 XCD12,81570 TRY
5 XCD64,07850 TRY
10 XCD128,15700 TRY
20 XCD256,31400 TRY
50 XCD640,78500 TRY
100 XCD1.281,57000 TRY
250 XCD3.203,92500 TRY
500 XCD6.407,85000 TRY
1000 XCD12.815,70000 TRY
2000 XCD25.631,40000 TRY
5000 XCD64.078,50000 TRY
10000 XCD128.157,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Doğu Karayip Doları
1 TRY0,07803 XCD
5 TRY0,39015 XCD
10 TRY0,78029 XCD
20 TRY1,56059 XCD
50 TRY3,90147 XCD
100 TRY7,80293 XCD
250 TRY19,50732 XCD
500 TRY39,01465 XCD
1000 TRY78,02930 XCD
2000 TRY156,05860 XCD
5000 TRY390,14650 XCD
10000 TRY780,29300 XCD