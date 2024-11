1 XCD → TRY istatistikleri

XCD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,8152, en düşük 12,6697 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,7186 oldu. XCD → TRY kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.



XCD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,8152, en düşük 12,5610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,6631 oldu. XCD → TRY kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.