2.000 Doğu Karayip dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile XCD → EUR çevirin

1,000$ XCD = 0,3501€ EUR

07:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 XCD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,35180,3518
Düşük0,33880,3309
Ortalama0,34460,3381
Değişim2.74%5.45%
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1 XCD → EUR istatistikleri

XCD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3518, en düşük 0,3388 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3446 oldu. XCD → EUR kurundaki değişiklik 2.74 değerindeydi.

XCD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3518, en düşük 0,3309 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3381 oldu. XCD → EUR kurundaki değişiklik 5.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9751,5360,7891,40284,4091,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0750,053
1 AUD0,65111,70210,5140,91354,9540,8720,615
1 GBP1,26722,7781,94611,777106,9671,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Euro
1 XCD0,35012 EUR
5 XCD1,75058 EUR
10 XCD3,50116 EUR
20 XCD7,00232 EUR
50 XCD17,50580 EUR
100 XCD35,01160 EUR
250 XCD87,52900 EUR
500 XCD175,05800 EUR
1000 XCD350,11600 EUR
2000 XCD700,23200 EUR
5000 XCD1.750,58000 EUR
10000 XCD3.501,16000 EUR
Çevrim kurları Euro / Doğu Karayip Doları
1 EUR2,85620 XCD
5 EUR14,28100 XCD
10 EUR28,56200 XCD
20 EUR57,12400 XCD
50 EUR142,81000 XCD
100 EUR285,62000 XCD
250 EUR714,05000 XCD
500 EUR1.428,10000 XCD
1000 EUR2.856,20000 XCD
2000 EUR5.712,40000 XCD
5000 EUR14.281,00000 XCD
10000 EUR28.562,00000 XCD