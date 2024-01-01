5.000 Samoa talasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile WST → UAH çevirin

1,000WS$ WST = 14,82₴ UAH

06:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 WST → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,225415,3222
Düşük14,818614,8186
Ortalama15,053215,1350
Değişim-1.21%-1.67%
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1 WST → UAH istatistikleri

WST → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,2254, en düşük 14,8186 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,0532 oldu. WST → UAH kurundaki değişiklik -1.21 değerindeydi.

WST → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,3222, en düşük 14,8186 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,1350 oldu. WST → UAH kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9441,4020,78984,4061,338
1 EUR1,05911,62619,0081,4850,83689,4071,418
1 AUD0,6520,615111,6920,9130,51454,9950,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7040,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Ukrayna Grivnası
1 WST14,81860 UAH
5 WST74,09300 UAH
10 WST148,18600 UAH
20 WST296,37200 UAH
50 WST740,93000 UAH
100 WST1.481,86000 UAH
250 WST3.704,65000 UAH
500 WST7.409,30000 UAH
1000 WST14.818,60000 UAH
2000 WST29.637,20000 UAH
5000 WST74.093,00000 UAH
10000 WST148.186,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Samoa Talası
1 UAH0,06748 WST
5 UAH0,33741 WST
10 UAH0,67483 WST
20 UAH1,34965 WST
50 UAH3,37414 WST
100 UAH6,74827 WST
250 UAH16,87068 WST
500 UAH33,74135 WST
1000 UAH67,48270 WST
2000 UAH134,96540 WST
5000 UAH337,41350 WST
10000 UAH674,82700 WST