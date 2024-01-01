100 Samoa talasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile WST → PGK çevirin

1,000WS$ WST = 1,448K PGK

05:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PGK
1 WST → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,46231,4636
Düşük1,42481,4167
Ortalama1,44791,4467
Değişim0.79%1.30%
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1 WST → PGK istatistikleri

WST → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4623, en düşük 1,4248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4479 oldu. WST → PGK kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

WST → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4636, en düşük 1,4167 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4467 oldu. WST → PGK kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9651,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05811,62719,0141,4840,83589,3361,417
1 AUD0,6510,615111,6890,9120,51454,9190,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Papua Yeni Gine Kinası
1 WST1,44768 PGK
5 WST7,23840 PGK
10 WST14,47680 PGK
20 WST28,95360 PGK
50 WST72,38400 PGK
100 WST144,76800 PGK
250 WST361,92000 PGK
500 WST723,84000 PGK
1000 WST1.447,68000 PGK
2000 WST2.895,36000 PGK
5000 WST7.238,40000 PGK
10000 WST14.476,80000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Samoa Talası
1 PGK0,69076 WST
5 PGK3,45380 WST
10 PGK6,90760 WST
20 PGK13,81520 WST
50 PGK34,53800 WST
100 PGK69,07600 WST
250 PGK172,69000 WST
500 PGK345,38000 WST
1000 PGK690,76000 WST
2000 PGK1.381,52000 WST
5000 PGK3.453,80000 WST
10000 PGK6.907,60000 WST