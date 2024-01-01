Vanuatu vatusundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile VUV → NGN çevirin

1.000 vuv
12.483,40 ngn

1.00000 VUV = 12.48340 NGN

01:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0765589.35911.451241.653560.94781518.3642
1 GBP1.1691211.2586104.471.696661.933181.1081121.4697
1 USD0.92890.794534183.00511.348051.535980.8804517.0584
1 INR0.01119080.009572110.012047510.01624060.01850470.01060720.20551

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Vanuatu vatusundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Nijerya Nairası
1 VUV12.48340 NGN
5 VUV62.41700 NGN
10 VUV124.83400 NGN
20 VUV249.66800 NGN
50 VUV624.17000 NGN
100 VUV1248.34000 NGN
250 VUV3120.85000 NGN
500 VUV6241.70000 NGN
1000 VUV12483.40000 NGN
2000 VUV24966.80000 NGN
5000 VUV62417.00000 NGN
10000 VUV124834.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Vanuatu Vatusu
1 NGN0.08011 VUV
5 NGN0.40053 VUV
10 NGN0.80106 VUV
20 NGN1.60213 VUV
50 NGN4.00532 VUV
100 NGN8.01063 VUV
250 NGN20.02658 VUV
500 NGN40.05315 VUV
1000 NGN80.10630 VUV
2000 NGN160.21260 VUV
5000 NGN400.53150 VUV
10000 NGN801.06300 VUV