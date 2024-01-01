Vanuatu vatusundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile VUV → CHF çevirin

1.000 vuv
7,24 chf

1.00000 VUV = 0.00724 CHF

01:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0765589.35691.451141.653310.9480118.3623
1 GBP1.1691111.25865104.4721.69661.932961.1083321.4683
1 USD0.92890.794502183.0031.347951.535740.8806517.0566
1 INR0.01119110.009571970.012047810.01623980.01850230.01060990.205494

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Vanuatu vatusundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / İsviçre Frangı
1 VUV0.00724 CHF
5 VUV0.03622 CHF
10 VUV0.07244 CHF
20 VUV0.14487 CHF
50 VUV0.36218 CHF
100 VUV0.72437 CHF
250 VUV1.81092 CHF
500 VUV3.62184 CHF
1000 VUV7.24368 CHF
2000 VUV14.48736 CHF
5000 VUV36.21840 CHF
10000 VUV72.43680 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Vanuatu Vatusu
1 CHF138.05100 VUV
5 CHF690.25500 VUV
10 CHF1380.51000 VUV
20 CHF2761.02000 VUV
50 CHF6902.55000 VUV
100 CHF13805.10000 VUV
250 CHF34512.75000 VUV
500 CHF69025.50000 VUV
1000 CHF138051.00000 VUV
2000 CHF276102.00000 VUV
5000 CHF690255.00000 VUV
10000 CHF1380510.00000 VUV