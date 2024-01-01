Vietnam dongundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile VND → TWD çevirin

1.000 vnd
1,28 twd

1.00000 VND = 0.00128 TWD

01:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.076689.35511.45121.653130.9480218.3646
1 GBP1.1690311.25855104.4571.696461.932511.1082621.4683
1 USD0.928850.794565182.99751.347951.535510.8805517.058
1 INR0.01119130.009573360.012048610.01624090.01850070.01060940.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni Tayvan Doları
1 VND0.00128 TWD
5 VND0.00642 TWD
10 VND0.01284 TWD
20 VND0.02568 TWD
50 VND0.06419 TWD
100 VND0.12839 TWD
250 VND0.32097 TWD
500 VND0.64194 TWD
1000 VND1.28388 TWD
2000 VND2.56776 TWD
5000 VND6.41940 TWD
10000 VND12.83880 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Vietnam Dongu
1 TWD778.89000 VND
5 TWD3894.45000 VND
10 TWD7788.90000 VND
20 TWD15577.80000 VND
50 TWD38944.50000 VND
100 TWD77889.00000 VND
250 TWD194722.50000 VND
500 TWD389445.00000 VND
1000 TWD778890.00000 VND
2000 TWD1557780.00000 VND
5000 TWD3894450.00000 VND
10000 TWD7788900.00000 VND