Vietnam dongundan Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile VND → NAD çevirin

1.000 vnd
0,78 nad

1.00000 VND = 0.00078 NAD

01:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Namibya Doları
1 VND0.00078 NAD
5 VND0.00388 NAD
10 VND0.00777 NAD
20 VND0.01554 NAD
50 VND0.03884 NAD
100 VND0.07768 NAD
250 VND0.19419 NAD
500 VND0.38838 NAD
1000 VND0.77676 NAD
2000 VND1.55352 NAD
5000 VND3.88380 NAD
10000 VND7.76759 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Vietnam Dongu
1 NAD1287.40000 VND
5 NAD6437.00000 VND
10 NAD12874.00000 VND
20 NAD25748.00000 VND
50 NAD64370.00000 VND
100 NAD128740.00000 VND
250 NAD321850.00000 VND
500 NAD643700.00000 VND
1000 NAD1287400.00000 VND
2000 NAD2574800.00000 VND
5000 NAD6437000.00000 VND
10000 NAD12874000.00000 VND