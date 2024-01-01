Vietnam dongundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → MXN çevirin

1.000 vnd
0,70 mxn

1.00000 VND = 0.00070 MXN

01:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Meksika Pesosu
1 VND0.00070 MXN
5 VND0.00349 MXN
10 VND0.00698 MXN
20 VND0.01397 MXN
50 VND0.03492 MXN
100 VND0.06985 MXN
250 VND0.17462 MXN
500 VND0.34923 MXN
1000 VND0.69846 MXN
2000 VND1.39692 MXN
5000 VND3.49231 MXN
10000 VND6.98462 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Vietnam Dongu
1 MXN1431.72000 VND
5 MXN7158.60000 VND
10 MXN14317.20000 VND
20 MXN28634.40000 VND
50 MXN71586.00000 VND
100 MXN143172.00000 VND
250 MXN357930.00000 VND
500 MXN715860.00000 VND
1000 MXN1431720.00000 VND
2000 MXN2863440.00000 VND
5000 MXN7158600.00000 VND
10000 MXN14317200.00000 VND