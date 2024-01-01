VND - MXN Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

Meksika pesosu

Meksika pesosu

Meksika pesosu, Meksika'nın para birimidir. Para birimi kodu MXM olup simgesi $ şeklindedir. $ simgesini kullanan diğer para birimlerinden ayırt edilmesi adına bazen M$, MX$ veya MEX$ şeklinde yazılabilir. MXP olan önceki simge MXM olarak değiştirilmiştir. Pesonun dönüşüm katsayısı altı basamaktır ve itibari bir para birimidir. Peso, popüler olarak ABD...



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