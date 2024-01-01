Vietnam dongundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile VND → JMD çevirin

1.000 vnd
6,39 jmd

1.00000 VND = 0.00639 JMD

01:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.9291.346651333.141.3481536.1375150.165
1 AUD0.6510510.6048120.876736867.9410.87771323.527397.7649
1 EUR1.076451.6534111.44961435.061.4512238.9002161.645
1 SGD0.7425831.140590.6898451989.9681.0011126.8351111.51

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Jamaika Doları
1 VND0.00639 JMD
5 VND0.03195 JMD
10 VND0.06390 JMD
20 VND0.12780 JMD
50 VND0.31949 JMD
100 VND0.63898 JMD
250 VND1.59744 JMD
500 VND3.19488 JMD
1000 VND6.38976 JMD
2000 VND12.77952 JMD
5000 VND31.94880 JMD
10000 VND63.89760 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Vietnam Dongu
1 JMD156.50000 VND
5 JMD782.50000 VND
10 JMD1565.00000 VND
20 JMD3130.00000 VND
50 JMD7825.00000 VND
100 JMD15650.00000 VND
250 JMD39125.00000 VND
500 JMD78250.00000 VND
1000 JMD156500.00000 VND
2000 JMD313000.00000 VND
5000 JMD782500.00000 VND
10000 JMD1565000.00000 VND