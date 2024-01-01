5.000.000 Vietnam dongundan Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → DOP çevirin

1,000₫ VND = 0,002371$ DOP

02:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 VND → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00240,0024
Düşük0,00240,0024
Ortalama0,00240,0024
Değişim-0.87%-0.98%
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1 VND → DOP istatistikleri

VND → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0024, en düşük 0,0024 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0024 oldu. VND → DOP kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

VND → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0024, en düşük 0,0024 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0024 oldu. VND → DOP kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.392,771,40234,64154,045
1 AUD0,65110,6150,872907,1110,91322,561100,33
1 EUR1,061,62711,4181.475,711,48536,703163,22
1 SGD0,7471,1470,70511.040,661,04725,883115,101

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Dominik Pesosu
1000 VND2,37060 DOP
2000 VND4,74120 DOP
5000 VND11,85300 DOP
10000 VND23,70600 DOP
20000 VND47,41200 DOP
50000 VND118,53000 DOP
100000 VND237,06000 DOP
200000 VND474,12000 DOP
500000 VND1.185,30000 DOP
1000000 VND2.370,60000 DOP
2000000 VND4.741,20000 DOP
5000000 VND11.853,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Vietnam Dongu
1 DOP421,83400 VND
5 DOP2.109,17000 VND
10 DOP4.218,34000 VND
20 DOP8.436,68000 VND
50 DOP21.091,70000 VND
100 DOP42.183,40000 VND
250 DOP105.458,50000 VND
500 DOP210.917,00000 VND
1000 DOP421.834,00000 VND
2000 DOP843.668,00000 VND
5000 DOP2.109.170,00000 VND
10000 DOP4.218.340,00000 VND