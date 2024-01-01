1 milyon Vietnam dongundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile VND → CAD çevirin

1,000₫ VND = 0,00005522C$ CAD

01:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 VND → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.71%1.39%
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1 VND → CAD istatistikleri

VND → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → CAD kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

VND → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → CAD kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,281,40234,648154,17
1 AUD0,65110,6140,871906,1650,91322,55100,342
1 EUR1,0591,62711,4181.474,771,48536,7163,315
1 SGD0,7471,1480,70511.040,061,04725,882115,168

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kanada Doları
1000 VND0,05522 CAD
2000 VND0,11045 CAD
5000 VND0,27612 CAD
10000 VND0,55225 CAD
20000 VND1,10449 CAD
50000 VND2,76124 CAD
100000 VND5,52247 CAD
200000 VND11,04494 CAD
500000 VND27,61235 CAD
1000000 VND55,22470 CAD
2000000 VND110,44940 CAD
5000000 VND276,12350 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Vietnam Dongu
1 CAD18.107,80000 VND
5 CAD90.539,00000 VND
10 CAD181.078,00000 VND
20 CAD362.156,00000 VND
50 CAD905.390,00000 VND
100 CAD1.810.780,00000 VND
250 CAD4.526.950,00000 VND
500 CAD9.053.900,00000 VND
1000 CAD18.107.800,00000 VND
2000 CAD36.215.600,00000 VND
5000 CAD90.539.000,00000 VND
10000 CAD181.078.000,00000 VND