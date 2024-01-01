100 bin Vietnam dongundan Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile VND → BOB çevirin

1,000₫ VND = 0,0002727Bs BOB

01:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 VND → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.91%-1.57%
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1 VND → BOB istatistikleri

VND → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → BOB kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

VND → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → BOB kurundaki değişiklik -1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,911,40234,634154,18
1 AUD0,65110,6140,871906,1580,91222,531100,302
1 EUR1,0591,62811,4181.475,31,48536,682163,295
1 SGD0,7471,1480,70511.040,141,04725,862115,133

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bolivya Bolivyanosu
1000 VND0,27267 BOB
2000 VND0,54533 BOB
5000 VND1,36334 BOB
10000 VND2,72667 BOB
20000 VND5,45334 BOB
50000 VND13,63335 BOB
100000 VND27,26670 BOB
200000 VND54,53340 BOB
500000 VND136,33350 BOB
1000000 VND272,66700 BOB
2000000 VND545,33400 BOB
5000000 VND1.363,33500 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Vietnam Dongu
1 BOB3.667,48000 VND
5 BOB18.337,40000 VND
10 BOB36.674,80000 VND
20 BOB73.349,60000 VND
50 BOB183.374,00000 VND
100 BOB366.748,00000 VND
250 BOB916.870,00000 VND
500 BOB1.833.740,00000 VND
1000 BOB3.667.480,00000 VND
2000 BOB7.334.960,00000 VND
5000 BOB18.337.400,00000 VND
10000 BOB36.674.800,00000 VND