100 Özbekistan somundan Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile UZS → PKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Özbekistan Somu
|1 PKR
|42.41160 UZS
|5 PKR
|212.05800 UZS
|10 PKR
|424.11600 UZS
|20 PKR
|848.23200 UZS
|50 PKR
|2120.58000 UZS
|100 PKR
|4241.16000 UZS
|250 PKR
|10602.90000 UZS
|500 PKR
|21205.80000 UZS
|1000 PKR
|42411.60000 UZS
|2000 PKR
|84823.20000 UZS
|5000 PKR
|212058.00000 UZS
|10000 PKR
|424116.00000 UZS