250 Pakistan rupisinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile PKR → UZS çevirin

1,000₨ PKR = 46,12so'm UZS

12:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 PKR → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek46,131746,1317
Düşük45,991245,2658
Ortalama46,074545,8145
Değişim0.05%1.75%
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1 PKR → UZS istatistikleri

PKR → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 46,1317, en düşük 45,9912 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 46,0745 oldu. PKR → UZS kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

PKR → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 46,1317, en düşük 45,2658 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 45,8145 oldu. PKR → UZS kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4010,7923,6731,413,75434,527
1 EUR1,054188,9630,8353,8711,4863,95736,394
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,54414,6371,7794,73943,586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Özbekistan Somu
1 PKR46,11940 UZS
5 PKR230,59700 UZS
10 PKR461,19400 UZS
20 PKR922,38800 UZS
50 PKR2.305,97000 UZS
100 PKR4.611,94000 UZS
250 PKR11.529,85000 UZS
500 PKR23.059,70000 UZS
1000 PKR46.119,40000 UZS
2000 PKR92.238,80000 UZS
5000 PKR230.597,00000 UZS
10000 PKR461.194,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Pakistan Rupisi
1 UZS0,02168 PKR
5 UZS0,10841 PKR
10 UZS0,21683 PKR
20 UZS0,43366 PKR
50 UZS1,08414 PKR
100 UZS2,16828 PKR
250 UZS5,42070 PKR
500 UZS10,84140 PKR
1000 UZS21,68280 PKR
2000 UZS43,36560 PKR
5000 UZS108,41400 PKR
10000 UZS216,82800 PKR