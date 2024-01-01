Özbekistan somundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile UZS → MUR çevirin

1.000 uzs
3,71 mur

1.00000 UZS = 0.00371 MUR

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0761589.32951.450921.653710.94811518.3591
1 GBP1.1689711.25805104.4291.696171.933231.1083221.4623
1 USD0.92920.794881183.00841.348251.536690.88117.06
1 INR0.01119450.009575910.01204710.01624230.01851240.01061340.205521

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Özbekistan somundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

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UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Mauritius Rupisi
1 UZS0.00371 MUR
5 UZS0.01855 MUR
10 UZS0.03710 MUR
20 UZS0.07419 MUR
50 UZS0.18548 MUR
100 UZS0.37095 MUR
250 UZS0.92738 MUR
500 UZS1.85475 MUR
1000 UZS3.70951 MUR
2000 UZS7.41902 MUR
5000 UZS18.54755 MUR
10000 UZS37.09510 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Özbekistan Somu
1 MUR269.57800 UZS
5 MUR1347.89000 UZS
10 MUR2695.78000 UZS
20 MUR5391.56000 UZS
50 MUR13478.90000 UZS
100 MUR26957.80000 UZS
250 MUR67394.50000 UZS
500 MUR134789.00000 UZS
1000 MUR269578.00000 UZS
2000 MUR539156.00000 UZS
5000 MUR1347890.00000 UZS
10000 MUR2695780.00000 UZS