1 Özbekistan somundan Macar forintine
Reel döviz kuru ile UZS → HUF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Özbekistan Somu
|2000 HUF
|66268.60000 UZS
|5000 HUF
|165671.50000 UZS
|10000 HUF
|331343.00000 UZS
|15000 HUF
|497014.50000 UZS
|20000 HUF
|662686.00000 UZS
|30000 HUF
|994029.00000 UZS
|40000 HUF
|1325372.00000 UZS
|50000 HUF
|1656715.00000 UZS
|60000 HUF
|1988058.00000 UZS
|100000 HUF
|3313430.00000 UZS
|150000 HUF
|4970145.00000 UZS
|200000 HUF
|6626860.00000 UZS