Uruguay pesosundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile UYU → TRY çevirin

1.000 uyu
787,64 try

1.00000 UYU = 0.78764 TRY

00:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555551.0764589.35431.450891.653030.9480818.3593
1 GBP1.1688311.25825104.4451.695931.93221.1081521.46
1 USD0.928950.794755183.00831.347851.535630.8807517.0554
1 INR0.01119140.00957440.01204710.01623750.01849970.01061040.205466

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Uruguay pesosundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Türk Lirası
1 UYU0.78764 TRY
5 UYU3.93822 TRY
10 UYU7.87644 TRY
20 UYU15.75288 TRY
50 UYU39.38220 TRY
100 UYU78.76440 TRY
250 UYU196.91100 TRY
500 UYU393.82200 TRY
1000 UYU787.64400 TRY
2000 UYU1575.28800 TRY
5000 UYU3938.22000 TRY
10000 UYU7876.44000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Uruguay Pesosu
1 TRY1.26961 UYU
5 TRY6.34805 UYU
10 TRY12.69610 UYU
20 TRY25.39220 UYU
50 TRY63.48050 UYU
100 TRY126.96100 UYU
250 TRY317.40250 UYU
500 TRY634.80500 UYU
1000 TRY1269.61000 UYU
2000 TRY2539.22000 UYU
5000 TRY6348.05000 UYU
10000 TRY12696.10000 UYU