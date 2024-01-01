Uruguay pesosundan Macar forintine

Reel döviz kuru ile UYU → HUF çevirin

1.000 uyu
9.245 huf

1.00000 UYU = 9.24515 HUF

00:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076389.341.450691.652290.9478618.3553
1 GBP1.1692411.25845104.461.69621.931921.1082721.4617
1 USD0.92910.794628183.00661.347851.535160.8806517.0541
1 INR0.01119320.009573070.012047210.01623790.01849440.01060940.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Macar Forinti
1 UYU9.24515 HUF
5 UYU46.22575 HUF
10 UYU92.45150 HUF
20 UYU184.90300 HUF
50 UYU462.25750 HUF
100 UYU924.51500 HUF
250 UYU2311.28750 HUF
500 UYU4622.57500 HUF
1000 UYU9245.15000 HUF
2000 UYU18490.30000 HUF
5000 UYU46225.75000 HUF
10000 UYU92451.50000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Uruguay Pesosu
2000 HUF216.33000 UYU
5000 HUF540.82500 UYU
10000 HUF1081.65000 UYU
15000 HUF1622.47500 UYU
20000 HUF2163.30000 UYU
30000 HUF3244.95000 UYU
40000 HUF4326.60000 UYU
50000 HUF5408.25000 UYU
60000 HUF6489.90000 UYU
100000 HUF10816.50000 UYU
150000 HUF16224.75000 UYU
200000 HUF21633.00000 UYU