2000 Macar forintinden Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile HUF → UYU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Uruguay Pesosu
|2000 HUF
|208.85000 UYU
|5000 HUF
|522.12500 UYU
|10000 HUF
|1044.25000 UYU
|15000 HUF
|1566.37500 UYU
|20000 HUF
|2088.50000 UYU
|30000 HUF
|3132.75000 UYU
|40000 HUF
|4177.00000 UYU
|50000 HUF
|5221.25000 UYU
|60000 HUF
|6265.50000 UYU
|100000 HUF
|10442.50000 UYU
|150000 HUF
|15663.75000 UYU
|200000 HUF
|20885.00000 UYU