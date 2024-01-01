Uruguay pesosundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile UYU → EGP çevirin

1.000 uyu
790,00 egp

1.00000 UYU = 0.79000 EGP

00:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.0763589.34021.450651.652240.94783518.3549
1 GBP1.1692411.25855104.4631.696211.931921.1082421.4619
1 USD0.929050.794565183.00291.347751.535040.880617.0529
1 INR0.01119320.009572740.012047810.01623740.01849380.01060930.205449

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Uruguay pesosundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Mısır Lirası
1 UYU0.79000 EGP
5 UYU3.95002 EGP
10 UYU7.90004 EGP
20 UYU15.80008 EGP
50 UYU39.50020 EGP
100 UYU79.00040 EGP
250 UYU197.50100 EGP
500 UYU395.00200 EGP
1000 UYU790.00400 EGP
2000 UYU1580.00800 EGP
5000 UYU3950.02000 EGP
10000 UYU7900.04000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Uruguay Pesosu
1 EGP1.26582 UYU
5 EGP6.32910 UYU
10 EGP12.65820 UYU
20 EGP25.31640 UYU
50 EGP63.29100 UYU
100 EGP126.58200 UYU
250 EGP316.45500 UYU
500 EGP632.91000 UYU
1000 EGP1265.82000 UYU
2000 EGP2531.64000 UYU
5000 EGP6329.10000 UYU
10000 EGP12658.20000 UYU