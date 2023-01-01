bin Tanzanya şilininden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → SRD çevirin

1.000 tzs
15,39 srd

1.00000 TZS = 0.01539 SRD

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → SRD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 SRD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Surinam Doları
1 TZS0.01539 SRD
5 TZS0.07697 SRD
10 TZS0.15393 SRD
20 TZS0.30787 SRD
50 TZS0.76967 SRD
100 TZS1.53934 SRD
250 TZS3.84835 SRD
500 TZS7.69670 SRD
1000 TZS15.39340 SRD
2000 TZS30.78680 SRD
5000 TZS76.96700 SRD
10000 TZS153.93400 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Tanzanya Şilini
1 SRD64.96280 TZS
5 SRD324.81400 TZS
10 SRD649.62800 TZS
20 SRD1299.25600 TZS
50 SRD3248.14000 TZS
100 SRD6496.28000 TZS
250 SRD16240.70000 TZS
500 SRD32481.40000 TZS
1000 SRD64962.80000 TZS
2000 SRD129925.60000 TZS
5000 SRD324814.00000 TZS
10000 SRD649628.00000 TZS