10 Tanzanya şilininden Surinam dolarına
Reel döviz kuru ile TZS → SRD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Surinam Doları / Tanzanya Şilini
|1 SRD
|64.96280 TZS
|5 SRD
|324.81400 TZS
|10 SRD
|649.62800 TZS
|20 SRD
|1299.25600 TZS
|50 SRD
|3248.14000 TZS
|100 SRD
|6496.28000 TZS
|250 SRD
|16240.70000 TZS
|500 SRD
|32481.40000 TZS
|1000 SRD
|64962.80000 TZS
|2000 SRD
|129925.60000 TZS
|5000 SRD
|324814.00000 TZS
|10000 SRD
|649628.00000 TZS