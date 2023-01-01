1 Tanzanya şilininden Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → BSD çevirin

1 tzs
0.00 bsd

1.00000 TZS = 0.00040 BSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → BSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BSD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bahama Doları
1 TZS0.00040 BSD
5 TZS0.00199 BSD
10 TZS0.00398 BSD
20 TZS0.00797 BSD
50 TZS0.01992 BSD
100 TZS0.03984 BSD
250 TZS0.09960 BSD
500 TZS0.19920 BSD
1000 TZS0.39841 BSD
2000 TZS0.79681 BSD
5000 TZS1.99203 BSD
10000 TZS3.98406 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Tanzanya Şilini
1 BSD2510.00000 TZS
5 BSD12550.00000 TZS
10 BSD25100.00000 TZS
20 BSD50200.00000 TZS
50 BSD125500.00000 TZS
100 BSD251000.00000 TZS
250 BSD627500.00000 TZS
500 BSD1255000.00000 TZS
1000 BSD2510000.00000 TZS
2000 BSD5020000.00000 TZS
5000 BSD12550000.00000 TZS
10000 BSD25100000.00000 TZS