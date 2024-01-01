Yeni Tayvan dolarından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile TWD → HTG çevirin

1.000 twd
4.184,98 htg

1.00000 TWD = 4.18498 HTG

21:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0775589.44581.450651.651040.94794518.3641
1 GBP1.1695411.2602104.6071.696541.93091.1086621.477
1 USD0.928050.793525183.00851.346251.532210.8797517.0425
1 INR0.011180.009559560.01204710.01621820.01845850.01059830.20531

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Haiti Gurdusu
1 TWD4.18498 HTG
5 TWD20.92490 HTG
10 TWD41.84980 HTG
20 TWD83.69960 HTG
50 TWD209.24900 HTG
100 TWD418.49800 HTG
250 TWD1046.24500 HTG
500 TWD2092.49000 HTG
1000 TWD4184.98000 HTG
2000 TWD8369.96000 HTG
5000 TWD20924.90000 HTG
10000 TWD41849.80000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Yeni Tayvan Doları
1 HTG0.23895 TWD
5 HTG1.19475 TWD
10 HTG2.38950 TWD
20 HTG4.77900 TWD
50 HTG11.94750 TWD
100 HTG23.89500 TWD
250 HTG59.73750 TWD
500 HTG119.47500 TWD
1000 HTG238.95000 TWD
2000 HTG477.90000 TWD
5000 HTG1194.75000 TWD
10000 HTG2389.50000 TWD