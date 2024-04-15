1 Türk lirasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile TRY → THB çevirin

1 try
1,14 thb

1,000 TRY = 1,136 THB

02:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4791,3763,67247,531
1 EUR1,06510,855295,88588,9131,4663,91150,625
1 GBP1,2461,171346,125104,011,7154,57659,221
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Tayland Bahtı
1 TRY1,13624 THB
5 TRY5,68120 THB
10 TRY11,36240 THB
20 TRY22,72480 THB
50 TRY56,81200 THB
100 TRY113,62400 THB
250 TRY284,06000 THB
500 TRY568,12000 THB
1000 TRY1.136,24000 THB
2000 TRY2.272,48000 THB
5000 TRY5.681,20000 THB
10000 TRY11.362,40000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Türk Lirası
1 THB0,88009 TRY
5 THB4,40046 TRY
10 THB8,80092 TRY
20 THB17,60184 TRY
50 THB44,00460 TRY
100 THB88,00920 TRY
250 THB220,02300 TRY
500 THB440,04600 TRY
1000 THB880,09200 TRY
2000 THB1.760,18400 TRY
5000 THB4.400,46000 TRY
10000 THB8.800,92000 TRY