bin Tunus dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile TND → SAR çevirin

1.000 tnd
1.190,31 sar

1,000 TND = 1,190 SAR

22:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0071,4661,6450,97217,712
1 GBP1,1711,246104,1571,7151,9251,13720,727
1 USD0,9390,803183,611,3771,5450,91316,638
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

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TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Arabistan Riyali
1 TND1,19031 SAR
5 TND5,95155 SAR
10 TND11,90310 SAR
20 TND23,80620 SAR
50 TND59,51550 SAR
100 TND119,03100 SAR
250 TND297,57750 SAR
500 TND595,15500 SAR
1000 TND1.190,31000 SAR
2000 TND2.380,62000 SAR
5000 TND5.951,55000 SAR
10000 TND11.903,10000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tunus Dinarı
1 SAR0,84012 TND
5 SAR4,20059 TND
10 SAR8,40118 TND
20 SAR16,80236 TND
50 SAR42,00590 TND
100 SAR84,01180 TND
250 SAR210,02950 TND
500 SAR420,05900 TND
1000 SAR840,11800 TND
2000 SAR1.680,23600 TND
5000 SAR4.200,59000 TND
10000 SAR8.401,18000 TND