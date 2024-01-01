5 Arabistan riyalinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → TND çevirin

5 sar
4,133 tnd

1,000SR SAR = 0,8266DT TND

10:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → TND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,83450,8398
Düşük0,82570,8257
Ortalama0,82880,8321
Değişim-0.93%-1.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → TND istatistikleri

SAR → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8345, en düşük 0,8257 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8288 oldu. SAR → TND kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

SAR → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8398, en düşük 0,8257 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8321 oldu. SAR → TND kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,76278,91,3880,92457,9841,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,361200,98710,66641,7861,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tunus Dinarı
1 SAR0,82662 TND
5 SAR4,13311 TND
10 SAR8,26621 TND
20 SAR16,53242 TND
50 SAR41,33105 TND
100 SAR82,66210 TND
250 SAR206,65525 TND
500 SAR413,31050 TND
1000 SAR826,62100 TND
2000 SAR1.653,24200 TND
5000 SAR4.133,10500 TND
10000 SAR8.266,21000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Arabistan Riyali
1 TND1,20974 SAR
5 TND6,04870 SAR
10 TND12,09740 SAR
20 TND24,19480 SAR
50 TND60,48700 SAR
100 TND120,97400 SAR
250 TND302,43500 SAR
500 TND604,87000 SAR
1000 TND1.209,74000 SAR
2000 TND2.419,48000 SAR
5000 TND6.048,70000 SAR
10000 TND12.097,40000 SAR