Tacikistan somonundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile TJS → UAH çevirin

1.000 tjs
3.447,20 uah

1.00000 TJS = 3.44720 UAH

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0771589.43211.450651.65080.9477418.3696
1 GBP1.1696511.2598104.5971.696641.930731.1085321.4845
1 USD0.92840.793777183.02661.346751.532570.8799517.0539
1 INR0.01118170.009560510.012044310.01622070.01845870.01059840.205403

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Tacikistan somonundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Ukrayna Grivnası
1 TJS3.44720 UAH
5 TJS17.23600 UAH
10 TJS34.47200 UAH
20 TJS68.94400 UAH
50 TJS172.36000 UAH
100 TJS344.72000 UAH
250 TJS861.80000 UAH
500 TJS1723.60000 UAH
1000 TJS3447.20000 UAH
2000 TJS6894.40000 UAH
5000 TJS17236.00000 UAH
10000 TJS34472.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Tacikistan Somonu
1 UAH0.29009 TJS
5 UAH1.45045 TJS
10 UAH2.90090 TJS
20 UAH5.80180 TJS
50 UAH14.50450 TJS
100 UAH29.00900 TJS
250 UAH72.52250 TJS
500 UAH145.04500 TJS
1000 UAH290.09000 TJS
2000 UAH580.18000 TJS
5000 UAH1450.45000 TJS
10000 UAH2900.90000 TJS