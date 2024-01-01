Tayland bahtından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile THB → ILS çevirin

1.000 thb
100,36 ils

1.00000 THB = 0.10036 ILS

22:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.077289.43631.450611.650750.94792518.3718
1 GBP1.1693411.25955104.5761.696171.93021.1084421.4818
1 USD0.928350.793934183.02661.346651.532450.880117.0551
1 INR0.01118110.009562410.012044310.01621950.01845730.01060020.205417

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Tayland bahtından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Yeni İsrail Şekeli
1 THB0.10036 ILS
5 THB0.50181 ILS
10 THB1.00362 ILS
20 THB2.00724 ILS
50 THB5.01810 ILS
100 THB10.03620 ILS
250 THB25.09050 ILS
500 THB50.18100 ILS
1000 THB100.36200 ILS
2000 THB200.72400 ILS
5000 THB501.81000 ILS
10000 THB1003.62000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tayland Bahtı
1 ILS9.96395 THB
5 ILS49.81975 THB
10 ILS99.63950 THB
20 ILS199.27900 THB
50 ILS498.19750 THB
100 ILS996.39500 THB
250 ILS2490.98750 THB
500 ILS4981.97500 THB
1000 ILS9963.95000 THB
2000 ILS19927.90000 THB
5000 ILS49819.75000 THB
10000 ILS99639.50000 THB