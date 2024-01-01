Svaziland lilangenisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SZL → GHS çevirin

1.000 szl
641,70 ghs

1.00000 SZL = 0.64170 GHS

21:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.077289.39731.45041.651010.9478418.357
1 GBP1.1697511.26005104.5721.696591.931261.1087421.473
1 USD0.928350.793619182.99041.346451.532680.8799517.0414
1 INR0.0111860.009562780.012049610.01622420.01846820.0106030.205342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Gana Sedisi
1 SZL0.64170 GHS
5 SZL3.20851 GHS
10 SZL6.41702 GHS
20 SZL12.83404 GHS
50 SZL32.08510 GHS
100 SZL64.17020 GHS
250 SZL160.42550 GHS
500 SZL320.85100 GHS
1000 SZL641.70200 GHS
2000 SZL1283.40400 GHS
5000 SZL3208.51000 GHS
10000 SZL6417.02000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Svaziland Lilangenisi
1 GHS1.55836 SZL
5 GHS7.79180 SZL
10 GHS15.58360 SZL
20 GHS31.16720 SZL
50 GHS77.91800 SZL
100 GHS155.83600 SZL
250 GHS389.59000 SZL
500 GHS779.18000 SZL
1000 GHS1558.36000 SZL
2000 GHS3116.72000 SZL
5000 GHS7791.80000 SZL
10000 GHS15583.60000 SZL