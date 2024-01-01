Sierra Leone leonesinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SLL → RON çevirin

1.000 sll
0,20 ron

1.00000 SLL = 0.00020 RON

21:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854961.0771589.39491.450541.651180.94776518.3602
1 GBP1.1696511.25985104.5581.696581.931251.1085521.4744
1 USD0.92840.793745182.99211.346651.532920.8798517.0452
1 INR0.01118630.009564110.012049310.01622620.01847070.01060160.205383

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Rumen Leyi
1 SLL0.00020 RON
5 SLL0.00102 RON
10 SLL0.00204 RON
20 SLL0.00407 RON
50 SLL0.01018 RON
100 SLL0.02037 RON
250 SLL0.05092 RON
500 SLL0.10184 RON
1000 SLL0.20367 RON
2000 SLL0.40735 RON
5000 SLL1.01838 RON
10000 SLL2.03675 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sierra Leone Leonesi
1 RON4909.79000 SLL
5 RON24548.95000 SLL
10 RON49097.90000 SLL
20 RON98195.80000 SLL
50 RON245489.50000 SLL
100 RON490979.00000 SLL
250 RON1227447.50000 SLL
500 RON2454895.00000 SLL
1000 RON4909790.00000 SLL
2000 RON9819580.00000 SLL
5000 RON24548950.00000 SLL
10000 RON49097900.00000 SLL