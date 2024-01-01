Sierra Leone leonesinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SLL → KWD çevirin

1.000 sll
0,014 kwd

1.00000 SLL = 0.00001 KWD

20:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0770589.38571.450521.651030.9478618.355
1 GBP1.169611.25975104.5481.696571.93111.1086221.4685
1 USD0.928450.793808182.99121.346751.532920.8800517.0419
1 INR0.01118750.009564970.012049510.01622760.01847090.01060410.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Kuveyt Dinarı
1 SLL0.00001 KWD
5 SLL0.00007 KWD
10 SLL0.00014 KWD
20 SLL0.00027 KWD
50 SLL0.00068 KWD
100 SLL0.00136 KWD
250 SLL0.00339 KWD
500 SLL0.00679 KWD
1000 SLL0.01357 KWD
2000 SLL0.02715 KWD
5000 SLL0.06787 KWD
10000 SLL0.13574 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sierra Leone Leonesi
1 KWD73669.00000 SLL
5 KWD368345.00000 SLL
10 KWD736690.00000 SLL
20 KWD1473380.00000 SLL
50 KWD3683450.00000 SLL
100 KWD7366900.00000 SLL
250 KWD18417250.00000 SLL
500 KWD36834500.00000 SLL
1000 KWD73669000.00000 SLL
2000 KWD147338000.00000 SLL
5000 KWD368345000.00000 SLL
10000 KWD736690000.00000 SLL