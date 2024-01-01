500 Kuveyt dinarından Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile KWD → SLL çevirin

1.000ك KWD = 7.432e+4Le SLL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → SLL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SLL
1 KWD → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek75039.800075314.5000
Düşük73834.700073567.5000
Ortalama74282.213374155.7678
Değişim-0.69%-0.98%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → SLL istatistikleri

KWD → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 75039.8000, en düşük 73834.7000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 74282.2133 oldu. KWD → SLL kurundaki değişiklik -0.69 değerindeydi.

KWD → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 75314.5000, en düşük 73567.5000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 74155.7678 oldu. KWD → SLL kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sierra Leone Leonesi
1 KWD74319.50000 SLL
5 KWD371597.50000 SLL
10 KWD743195.00000 SLL
20 KWD1486390.00000 SLL
50 KWD3715975.00000 SLL
100 KWD7431950.00000 SLL
250 KWD18579875.00000 SLL
500 KWD37159750.00000 SLL
1000 KWD74319500.00000 SLL
2000 KWD148639000.00000 SLL
5000 KWD371597500.00000 SLL
10000 KWD743195000.00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Kuveyt Dinarı
1 SLL0.00001 KWD
5 SLL0.00007 KWD
10 SLL0.00013 KWD
20 SLL0.00027 KWD
50 SLL0.00067 KWD
100 SLL0.00135 KWD
250 SLL0.00336 KWD
500 SLL0.00673 KWD
1000 SLL0.01346 KWD
2000 SLL0.02691 KWD
5000 SLL0.06728 KWD
10000 SLL0.13455 KWD