Saint Helena poundundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SHP → SAR çevirin

1.000 shp
4.724,13 sar

1.00000 SHP = 4.72413 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928351.533151.3455518.94921.346851.63773
1 GBP1.2596511.169451.931241.6949223.86941.696562.06297
1 EUR1.077150.855111.651441.4493620.41111.450761.76408
1 AUD0.652250.5178030.60553310.87763512.35960.8784831.06821

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Saint Helena poundundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

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SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Arabistan Riyali
1 SHP4.72413 SAR
5 SHP23.62065 SAR
10 SHP47.24130 SAR
20 SHP94.48260 SAR
50 SHP236.20650 SAR
100 SHP472.41300 SAR
250 SHP1181.03250 SAR
500 SHP2362.06500 SAR
1000 SHP4724.13000 SAR
2000 SHP9448.26000 SAR
5000 SHP23620.65000 SAR
10000 SHP47241.30000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Saint Helena Poundu
1 SAR0.21168 SHP
5 SAR1.05839 SHP
10 SAR2.11679 SHP
20 SAR4.23358 SHP
50 SAR10.58395 SHP
100 SAR21.16790 SHP
250 SAR52.91975 SHP
500 SAR105.83950 SHP
1000 SAR211.67900 SHP
2000 SAR423.35800 SHP
5000 SAR1058.39500 SHP
10000 SAR2116.79000 SHP